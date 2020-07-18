آبي أحمد في أسمرة لدفع مسيرة التعاون للمستوى المأمول

يجري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة أسمرة، في مسعى لدفع مسيرة التعاون إلى المستوى المأمول من البلدين اللذين وقعا اتفاق سلام قبل عامين.

ووصل آبي أحمد اليوم السبت إلى العاصمة أسمرة، حيث كان الرئيس أفورقي في مقدمة مستقبليه.



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وتأتي الزيارة في أعقاب تصريحات من الجانبين بشأن عدم الرضا عن تقدم العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة على النحو المأمول.

والزيارة هي الخامسة لرئيس وزراء إثيوبيا بعد إنهاء البلدين خلافاتهما في يوليو/تموز 2018، وتوقيعهما اتفاق مصالحة تاريخيا أنهى نزاعا طال لأكثر من عقدين من الزمن.

وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي زار أديس أبابا، في مطلع مايو/أيار الماضي، في زيارة رسمية استمرت يومين، في أول ظهور علني بعد شائعة وفاته.