المكسيك تسجل 7257 إصابة جديدة بكورونا و 736 حالة وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت المكسيك 7257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / خلال الـ 24 ساعة الماضية بزيادة بلغت 851 حالة مقارنة بيوم الخميس الماضي ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 331 ألفا و 298 إصابة .



وأعلن هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة أن السلطات الصحية في بلاده سجلت 736 حالة وفاة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 38 ألفا و310 حالات.

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