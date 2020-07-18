عبدالله بن زايد ووزير خارجية روسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.



كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت بدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الصدد مؤكدا على أن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

Advertisements

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأكد سموه ومعالي وزير الخارجية الروسي على أهمية التعاون القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف عن المصابين بالفيروس وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين خلال أزمة جائحة كورونا مثمنا الحرص الروسي على دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

كما أشاد بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها جمهورية روسيا الاتحادية لاحتواء "كوفيد - 19" معربا عن تمنياته للشعب الروسي الصديق السلامة والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين مشيراً إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.