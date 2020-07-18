سيف بن زايد: «فزعة» يعزّز جهود التكافل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أول من أمس، مركز «فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال» المشروع الريادي الذي يقدم الدعم اللوجيستي والتدريب والتأهيل والدراسات والاستشارات لرواد الأعمال الإماراتيين، وذلك على هامش افتتاح سموه لـ «متاجر فزعة» في العين، ضمن سلسلة متاجر تم افتتاحها تباعاً في الدولة.



وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سررت بافتتاح متاجر فزعة في العين والتي تأتي ضمن سلسلة متاجر تزداد نمواً على مستوى الدولة لتعزز من جهود التكافل الاجتماعي».

وأضاف :«الشكر لجميع الهيئات والشركات من القطاع الحكومي والخاص لإسهامهم الإيجابي في دعم وإنجاح هذه المبادرات المجتمعية متمنياً دوام التوفيق لفرق العمل كافة».

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ويعني مركز «فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال» بالعمل على تحفيز ريادة الشباب الإماراتي الطموح في مجال الأعمال، وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتيح لهم التغلب على تحديات إدارة وتمويل وتسويق المشاريع التجارية الريادية، حيث يأتي المركز ضمن رؤية حكومة الإمارات في تشجيعها للشباب لترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.

حضر الافتتاح سهيل بن نخيرة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة والمقدّم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ «فزعة» وعدد من الضيوف ومن ضباط وزارة الداخلية.

مبادرات

أكد المقدّم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ «فزعة»، أن مبادرات الصندوق متواصلة وأن انطلاق المركز يأتي في وقت مهم وحيوي ضمن حلول مباشرة لدعم قدرات رواد الأعمال الإماراتيين خاصة الفئة الشابة منهم على الاستمرارية ومواصلة نمو أعمالهم وتخطي التداعيات السلبية التي انعكست عليهم جراء جائحة كورونا.