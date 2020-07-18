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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوريات شرطة أبوظبي تزدان بشعار "مسبار الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قامت شرطة أبوظبي بتزيين دورياتها الميدانية بشعار "#مسبار_الأمل "، تعبيرًا عن مشاعر الترقب والفخر التي تغمُر قلوب شعب #الامارت وكافة شعوب المنطقة والعالم، بانطلاق أول "مسبار " عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ تحقيقًا لحلم المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" وتجسيداً للرؤية المستقبلية، التي لا تعرف المستحيل للقيادة الرشيدة.
وشهدت طرق إمارة أبوظبي انطلاقة أول دورياتها المزدانة بالشعار الرسمي لـ "مسبار الأمل" صباح اليوم ضمن مظاهر الاحتفاء العارمة، التي تعُم أرجاء الإمارات وسكانها، قبيل مغادرة أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف الفضاء.
وعبًر منتسبو شرطة أبوظبي وأفرادها العاملين في الدوريات الميدانية عن سعادتهم، وشعورهم بالفخر والاعتزاز، بمشاركتهم المجتمع فرحته بهذا الحدث التاريخي وغير المسبوق ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، معبرين عن فخرهم برؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، التي لا تعرف حدودًا للطموح والإنجاز.
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