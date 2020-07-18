أمريكا تنعي الحقوقي جون لويس رفيق درب مارتن لوثر كينغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مجلس النواب الأمريكي وفاة جون لويس، الناشط الذي يدعو إلى اللاعنف والمدافع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ورفيق درب مارتن لوثر كينغ، عن عمر 80 عاما.
وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في بيان، إن "أمريكا تنعي اليوم أحد أكبر أبطال التاريخ الأميركي"، وفقا لسكاي نيوز عربية.
ووصفت بيلوسي جون لويس الذي كان يعاني سرطان البنكرياس والنائب لعقود، بأنه "عملاق في حركة الحقوق المدنية غيرت أخلاقه الحميدة وإيمانه وشجاعته أمتنا".
ولويس الذي ولد لمزارعين أميركيين من أصل إفريقي، كان بين أصغر أعضاء حركة "فرسان الحرية" الأوائل التي حاربت التمييز العنصري في الولايات المتحدة، مطلع ستينات القرن الماضي.
وأصبح لويس واحدا من أقوى الأصوات المنادية بالعدالة والمساواة في الولايات المتحدة.
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