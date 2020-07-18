شكرا لقرائتكم القاهرة وأثينا تقتربان من اتفاق المنطقة الحرة في المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مصادر يونانية أن القاهرة وأثينا تقتربان من توقيع اتفاق المنطقة الحرة بينهما في المتوسط، والتي ستكتسب أهمية في صد الأطماع الإقليمية في الثروات البحرية في تلك المنطقة الحيوية.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق، أن يساعد مصر على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الواقعة على الحدود البحرية مع اليونان.

وكانت اليونان قد وقعت مع إيطاليا اتفاقاً بشأن الحدود البحرية، بما يشمل قيام منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين وذلك في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف حل العديد من الخلافات حول حقوق الصيد والتنقيب عن الموارد البحرية.

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وتُحاول أثينا حشد الدعم الدولي لمواجهة أطماع أنقرة في المنطقة، خاصة بعد إعلانها عن خارطة تحركاتها التي تستهدف القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وسوف يكون لهذه الاتفاقيات بين اليونان من جانب، وإيطاليا ومصر من جانب آخر، أهمية كبرى في استثمار ثروات المناطق الغنية بالنفط والغاز.

وسوف يساهم غاز شرق المتوسط في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية من محطات إسالة وشبكات لتجارة الغاز خاصة في مصر.

وتقوم مصر على الجانب الآخر بالتنسيق مع قبرص لنقل إنتاج حقل "أفروديت" للغاز في شرق المتوسط إلى مصر بحلول 2025.