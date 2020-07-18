«مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط» .. مفتي الديار المصرية ورأيه في اسباب التحرش

قال شوقي علام ،مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد ، إن هناك حاجة إلى بناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون؛ من أجل مواجهة ظاهرة التحرش .
وأضاف علام، أن مكانة المرأة محفوظة تشريعًا وفي التشريع الإسلامي وتم تكريمها في النصوص الشرعية.
وكشف مفتي الديار المصرية أن مصر من أول أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وتابع أن هناك جهودًا من المؤسسة الدينية والقضاء المصري والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة من أجل مواجهة جريمة التحرش ، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط وغياب دور الأسرة عوامل تسببت في انتشار التحرش .
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