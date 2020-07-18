السيطرة على حريق كاتدرائية نانت في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

سيطر رجال الإطفاء في فرنسا على حريق ضخم اندلع في كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، صباح اليوم السبت، حسبما أفادت "فرانس برس".

وقال الإطفائيون في وقت سابق من اليوم إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

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وقال مسؤول في مجلس المدينة إن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وبث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجي الكاتدرائية، التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضًا حريقا كبيرًا في عام 1972.

ويُعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام، في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.