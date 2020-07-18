محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 15 و18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البامية بين 15 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.
التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 7 و11 جنيها.
الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات، و11 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.