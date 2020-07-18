دفنوا غيره.. العثور على مُدرس بعد 7 أشهر من تغيبه عن منزله في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

عثر أهالي بقرية "كفر الحصر" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم السبت، على مُدرس في منتصف العقد الخامس من عمره، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من غيابه، وأربعة أشهر ونصف الشهر من العثور على جثة قريبة الشبه من هيئته والتصريح بدفنها.

أفاد شهود عيان بأن عددا من شباب القرية عثروا على المدعو "محمد. م. ال - 46 سنة"، وشهرته "محمد جمال" مُدرس بالتربية والتعليم، قرب منطقة المقابر، وذلك بعد تغيبه عن منزل أسرته لأكثر من 7 أشهر.

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وتبين أن المتغيب كان يُعاني مرضًا نفسيًا قبل 4 سنوات، واعتاد التغيب عن منزل الأسرة لفترات طويلة، لكنه في كل مرة كان يعود، حتى اختفى فجأة نهاية شهر يناير الماضي، قبل أن تتلقى الأسرة مكالمة هاتفية من أحد أقاربهم، الذي يعمل بمستشفى "الأحرار" التعليمي، بوصول جثة لشخص مجهول الهوية ملامحه قريبة إلى حد كبير من نجلهم المتغيب.

أجمع أفراد الأسرة- وقتها- على أن الجثة للمذكور المتغيب، باستثناء شقيقته، والتي كانت تؤكد أن الجثة لا تخص شقيقها، قبل إنهاء إجراءات التصريح بالدفن، واستلام الجثمان ودفنه يوم 21 مارس الماضي، وذلك قبل عثور أهالي القرية على المُدرس، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليتم إبلاغ قوات الشرطة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.​