السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غد

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ):
دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.
وذكرت المحكمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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