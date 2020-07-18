صعود كبير لأسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات: صعدت أسعار الذهب العالمية بنهاية تداولات أمس بنسبة 0.74%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج. وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 13.2 دولار لتصل إلى 1810.4 دولار بنهاية تعاملات أمس. واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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