ألمانيا تسجل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 201 ألف و372 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9083 حالة، بزيادة حالة واحدة عن

أمس الجمعة.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 187 ألفًا و200 شخص.

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وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 202 ألف و45 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس

بلغت 9088 حالة. وتعافى 186 ألفا و900 شخص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 24 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وبحسب بيانات "روبرت كوخ"، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 25ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد في المتوسط.

وكان المعهد أكد في وقت سابق أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.