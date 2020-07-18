الصين تؤكد أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة وعدم إضعافه

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، "وانغ يي"، إن الصين تدعم الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة في مواجهة التحديات والسعي لتحقيق الرخاء المشترك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في خطاب بعنوان "التمسك بالتعددية بحزم وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية"، خلال مناقشة رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بعنوان "التعددية بعد كوفيد-19: ما نوع الأمم المتحدة الذي نحتاجه في الذكرى الـ75 لتأسيسها".

وأضاف وانغ أنه بعد مرور 75 عاما على الحرب العالمية ضد الفاشية، شهد العالم تحولات عميقة، اشتدت بفعل التأثير الهائل لوباء "كوفيد-19"، وأن التحديات التي لا تعد ولا تحصى أمام المجتمع الدولي قادت

إلى الحقيقة المتمثلة في أن هذه هي حقبة من المصالح المترابطة لجميع الدول، وأن العالم "مجتمع غير قابل للتجزئة بشكل متزايد ويربطه مستقبل مشترك".

وتابع وانغ أنه في مواجهة التغيرات غير المسبوقة، لا سبيل سوى العمل على تعزيز دور الأمم المتحدة، وليس إضعافه، مع حماية سلطتها أيضا، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى أمم متحدة تحمي السلام والأمن والإنصاف والعدالة في العالم، وتدعو إلى التعايش المتناغم بين مختلف الأعراق والأنظمة والثقافات، وتدافع عن التنمية المشتركة من خلال معالجة الفجوة بين الشمال والجنوب، وتواكب العصر

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وتستجيب بفعالية للتحديات العالمية.

وطرح وانغ -في خطابه وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- 4 مقترحات تتمثل في: دعم التعددية ورفض الأحادية والحمائية، ودعم تحقيق ديمقراطية أكبر في العلاقات الدولية ورفض الهيمنة وسياسات القوة، وحماية النظام الدولي الذي يرتكز عليه القانون الدولي ورفض الأفعال غير القانونية والمعايير المزدوجة، والدعوة للتضامن والتعاون ورفض ممارسات "الغرور وإفقار الجار".

ولفت وانغ إلى أنه في مواجهة وباء كوفيد-19، تدعم الصين بشكل كامل عمل الأمم المتحدة، وستنفذ بشكل كامل الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج" في الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية من أجل المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الوباء في حدود قدرتها.

ونوه وانغ بأن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف بما يتماشى مع اتجاه العصر واسترشادا بالتعددية، وبناء عالم مفتوح وشامل ونظيف وجميل ما بعد كوفيد-19، عالم يتمتع بالسلام والأمن والرخاء الدائم للجميع.