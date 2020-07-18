عملية طعن بوسط لندن واصابة شخصين

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين تعرضا للطعن مساء امس في حي المال الرئيسي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما. وقال متحدث باسم شرطة لندن ان الحادث الذي وقع في منطقة برودجيت سيركل للتسوق والترفيه بمدينة لندن “ليس له علاقة بالإرهاب”.

وقالت الشرطة إن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث وحثت الناس على الابتعاد عن المنطقة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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