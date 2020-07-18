كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر روحاني يعلن إصابة 25 مليون إيراني بفييروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه تلقى تقريرًا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تصريحات روحاني، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن 30 إلى 35 مليون مواطن آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير، ضيفًا أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض.

وقد سجلت السلطات الصحية في إيران، في وقت سابق، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضي.

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وأعلنت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 267061 حالة.

وأبلغت الصحة الإيرانية، عن 198 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليصل بذلك مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 13608 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230608 أشخاص حتى الآن، بينما يوجد 3471 حالة من بين المصابين في حالة حرجة.