كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا .. 16 منها في شينجيانغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين عن 22 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الجمعة، حسبما اعلنت لجنة الصحة الوطنية في البلاد يوم السبت.

من بين الحالات الجديدة، تم العثور على 16 حالة إصابة محلية في المنطقة الغربية من شينجيانغ، وفقا لما ذكرته اللجنة. تم استيراد الستة الآخرين.

السلطات في حالة تأهب قصوى بعد ظهور الفيروس مرة أخرى في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، يوم الخميس. لم تبلغ المنطقة عن أي إصابات محلية جديدة منذ شهور.

يوم الجمعة، ذكرت جلوبال تايمز التي تديرها الدولة أنه تم إلغاء حوالي 90 ٪ من الرحلات الجوية في أورومتشي، بعد أن أبلغت المدينة عن ست حالات مؤكدة. وذكرت الصين أيضا 14 حالة بدون أعراض يوم الجمعة، وفقا للجنة الوطنية.

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وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان إنها سجلت 596 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

من بين الحالات الجديدة، تم اكتشاف 293 في طوكيو. هذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية المبلغ عنها في العاصمة اليابانية منذ بدء تفشي المرض.

وقالت الوزارة إن محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو أعلنت عن 51 حالة جديدة - وهي أعلى نسبة في تلك المنطقة منذ رفع حالة الطوارئ في البلاد في 25 مايو. لكن لم تسجل اليابان وفيات بسبب فيروسات التاجية في الـ 24 ساعة السابقة.

