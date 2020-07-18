كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كولومبيا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات Covid-19 لليوم الثاني على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيل 8934 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 182.140 حالة منذ بدء الوباء.

وأبلغت الوزارة عن وقوع 259 حالة وفاة أخرى، وهو رقم قياسي أيضًا. يبلغ عدد القتلى في كولومبيا الآن 6،288.

تأتي أعداد الحالات المتزايدة في الوقت الذي يقاوم فيه الرئيس إيفان دوكي الدعوات لفرض حظر تام على المناطق الأكثر تضررًا في البلاد.

وفي وقت سابق، منعت إيطاليا، يوم الخميس، القادمون من صربيا وكوسوفو والجبل الأسود من دخول أراضيها لمنع استيراد حالات COVID-19 من الخارج، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

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وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا في بيان "يُحظر على أي شخص كان في هذه الأراضي في آخر 14 يومًا الوصول الي إيطاليا. الوباء في أصعب مراحله علي مستوي العالم.. نحتاج إلى أقصى درجات الحذر للدفاع عن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن".

وكانت إيطاليا قد حظرت الأسبوع الماضي دخول الأشخاص القادمين من 13 دولة، بما في ذلك البرازيل، وقالت إنها قدمت معدلًا مفرطًا من حالات الإصابة بـ COVID-19.

وقد أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 569 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر 2019. وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، أن دولا كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة لمواجهة وباء كوفيد-19، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

