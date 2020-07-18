بيريز يرد على إمكانية ضم مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أكد أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ليس ضمن مخططات فريقه هذا الصيف.
وعقب فوز فريقه بلقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه، تجاهل بيريز فكرة ضم مبابي هذا الصيف.
وقال بيريز، في تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي، تعليقًا على إمكانية ضم مبابي "الوضع سيء للغاية، ولهذا السبب لن يكون هناك صفقات كبيرة في الصيف الحالي".
وأضاف "ليس منطقيًا أن تطلب من اللاعبين تخفيض أجورهم، ثم تقوم بعقد صفقات من هذا النوع".
وتابع "ريال مدريد سيعود للتعاقد مع أفضل اللاعبين مجددًا عندما يتغير الوضع للأفضل".
يذكر أن عقد كيليان مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.
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