مرشح جديد لخلافة سيتين في تدريب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أنه ظهر مرشح جديد لخلافة كيكي سيتين في تدريب برشلونة الإسباني الموسم الكروي القادم.

وكانت العديد من التقارير، قد ذكرت أن سيتين بات على أعتاب الرحيل عقب خسارة الليغا، وتوتر علاقته بغرفة الملابس في النادي الكاتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، عرض خدمات المدرب الفرنسي لوران بلان على برشلونة، وفالنسيا منذ أسبوعين.

وأشارت إلى أن هناك أمورًا تدعم ترشح بلان لقيادة البارسا، أبرزها أنه درب فرقًا من الدرجة الأولى مثل بوردو ومنتخب فرنسا، وسان جيرمان، بالإضافة إلى أنه لاعب سابق في برشلونة خلال الفترة من 1996 إلى 1997.

يذكر أن سيتين حضر اجتماعًا مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بالأمس، ولم يتم إخطاره بأي شيء يتعلق بإقالته قبل مباراة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.