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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حرض بحجة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 18/تموز/2020 ، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

 

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات آليات عسكرية في مديرية حرض الحدودية مع .

 

وأكدت أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات

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