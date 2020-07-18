شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستولي على منازل الشيخ ياسر العواضي بصنعاء والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 استولت مليشيات الحوثي على منازل الشيخ ياسر العواضي وعائلته في العاصمة صنعاء ترسيخاً لسلوكها كعصابة للسلب والنهب واللصوصية. وذكرت مصدر قبلي أن عناصر الحوثي اقتحموا منزل الشيخ العواضي وطردوا منه الساكنين من النساء والأطفال وقاموا بمصاردته بأمر القيادي الحوثي المدعو الكرار. Advertisements وأوضح المصدر أن المليشيات صادرت كذلك منزل أشقاء العواضي وشقيقاته في منطقة الصافية بصنعاء. كما طالت عمليات النهب والمصادرة الحوثية الدكاكين وسوق القات التابع لعائلة العواضي، وقامت بتأجيرها بعقود من ما يسمى بالحارس القضائي التابع للمليشيات

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