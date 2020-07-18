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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 34884 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
سجلت الهند 34 ألفا و884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و38 ألفا و716 إصابة.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 671 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 26 ألفا و 273 حالة.
وتقوم السلطات بإجراء اختبارات على أكثر من 300 ألف شخص بشكل يومي.
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