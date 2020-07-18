اليمن.. المشتركة تصد هجوما للمليشيا في مديرية الحشا بالضالع

السبت 18 يوليه 2020

صدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ثلاث هجمات منفصلة لمليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرقي مديرية الحُشا، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وشهدت جبهات شمال شرقي مديرية الحُشا الحدودية مع جبهات جنوب غربي الفاخر، غربي مديرية قعطبة، مواجهات عنيفة بين الطرفين بدأت في الساعات الأخيرة من مساء الخميس وانتهت نهار الجمعة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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ووفق مصدر عسكري ميداني، نفذت مليشيا الحوثي أول هجماتها منتصف ليلة أمس باتجاه مواقع الحرَّة ومواقع الشهيد العشوي في قطاع حبيل يحيى، وسرعان ما انكسرت، لتعاود الكرَّة بهجومٍ ثانٍ الرابعة فجر اليوم الجمعة باتجاه نفس المواقع انكسر هو الآخر، لتعيد المحاولة وقت صلاة الجمعة وتهاجم مواقع جديدة في مواقع السَّاحلة وحبيل ناجي في قطاع الثوخب، وكان الانكسار حليفها للمرة الثالثة.

واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة من إحراز القوات المشتركة تقدما واسعا في قطاع شمالي الفاخر، وتحرير عدة مواقع استراتيجية وتكبيدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد