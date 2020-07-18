شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 34884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و38 ألفا و716 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، عن تسجيل 671 وفاة جديدة، ليرتفع أجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و 273 حالة .

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