التربية: امتحانات الدراسة الاعدادية ستجرى في الجامعات والكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التربية، السبت، أن اللجنة الدائمة للامتحانات وجهت كتاباً رسمياً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة الاعدادية باداء الامتحانات العامة للدور الاول للعام الدراسي الحالي، في الجامعات والكليات والمعاهد.

يتبع...



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