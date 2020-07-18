

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، تحقيق نسب انجاز متقدمة في تطوير وإكساء المحلتين 893 و895.

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع باشرت في وقت سابق بأعمال تطوير وإكساء المحلتين المذكورتين، والتي تعتبر من الافرازات الحديثة حيث تضمنت الأعمال فتح بوكس ترابي وفرش وحدل للحصى ومن ثم الإكساء بعدة طبقات مع تعلية المنهولات وإنشاء مشبكات أمطار ولتدخل الخدمة رسمياً خلال الايام القليلة المقبلة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد: محلتان سكنيتان تدخلان الخدمة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.