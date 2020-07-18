أسعار النفط تتماسك فوق 40 دولارا

وأغلقت أسعار مزيج برنت تحميل ايلول على انخفاض بلغ 25 سنتا او ما يعادل 58% ليصل الى 43.12 دولار للبرميل ، فيما انخفض الخام الامريكي 16 سنتا ليصل الى 40.59 دولار .

و أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن إدارته تدرس فرض حظر سفر للولايات المتحدة على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم.



وانخفض الخامان القياسيان بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من آب.

ويبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات.

