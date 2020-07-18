حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.



وتكون الريـاح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم / س أحياناً .

والبحر في الخليج العربي : خفيف الى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند 23:28 ، والجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:07 .

وبحر عمان : خفيف الى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:51 و المد الثاني عند الساعة 19:25 والجزر الاول عند الساعة 14:15 و الجزر الثاني عند الساعة 02:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 31 80 20

دبي 44 32 70 25

الشارقة 44 30 80 25

عجمان 42 32 80 30

أم القيوين 43 30 85 35

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رأس الخيمة 40 33 75 40

الفجيرة 39 32 80 45

العين 45 32 50 15

ليوا 47 30 80 15

الرويس 43 31 80 20

السلع 42 32 75 25

دلما 39 31 80 40

طنب الكبرى 38 33 85 45

طنب الصغرى 38 33 85 45

أبو موسى 38 33 85 45