تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها «الكهرباء»

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة من الدرجة العالية - مدير عام، للعمل بالقطاعات التابعة لديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها وفقاً لأخبار اليوم .
وأضافة أخبار اليوم أنه يتم الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة والوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة:
أولا وظائف الديوان العام
1- رئيس قطاع الجودة
2- رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى
3- رئيس قطاع التخطيط المالى
4 - مدير عام الإدارة العامة للزيوت بقطاع الكيمائية بقطاع التشغيل
5 - مدير عام الإدارة العامة لنظم التحكم بقطاع التشغيل
6 - مدير عام الإدارة العامة لتصميمات محطات محولات بقطاعات الدراسات
7- مدير عام الإدارة العامة للمعامل المركزية لإصلاح الكروت بقطاع الاتصالات
8 - مدير عام الإدارة العامة للأجهزة الفنية المعاونة بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية
9- مدير عام الإدارة العامة لنظم تشغيل الشبكة القومية بقطاعات التشغيل
10 - مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية
ثانيا وظائف منطقة كهرباء القاهرة
11- رئيس قطاع المشروعات
12_ مدير عام الخطوط والكابلات
13_ مدير عام الحسابات
14_ مدير عام الخطوط الجهد العالي شمال
15_ مدير عام الوقاية والاختبارات
16_مدير عام للوقاية والاختبارات جنوب
17_مدير عام للسلامة والصحة المهنية
18_مدير عام للمحطات المحولات شمال.
ثالثا _ وظائف منطقة كهرباء الإسكندرية غرب الدلتا
19- رئيس قطاع الوقايع والاختبارات والقياس غزب الدليتا
20_ رئيس قطاع مشروعات غرب الدلتا
21_ مدير عام لنظم التشغيل والأجهزة الفنية بالإسكندرية
22 _ مدير عام للوقاية الاختبارات لمحطات محولات غرب الإسكندرية والساحل الشمالي
23_ مدير عام لتطوير ومراقبة الجوده غرب الدلتا
24_ مدير عام للخطوط والكابلات غرب البحيرة
25_ مدير عام لمحطات محولات غرب الإسكندرية
26_ مدير عام لمحطات محولات السادات - التحرير بدر بقطاع شبكات غرب الدلتا.
رابعا - وظائف منطقة كهرباء الدلتا
27_ مدير عام لخطوط وكابلات القطاع الشمالي
28_ مدير عام للسلامة والصحه المهنية
29_ مدير عام لمحطات محولات الدقهلية
خامسا - وظائف منطقة كهرباء القناة
30_ رئيس قطاع شبكات غرب القناة
31 _ رئيس قطاع مشروعات غرب القناة والبحر الأحمر
32_ رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات
33_ رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات والقناة
34_ مدير عام للسلامة والصحة المهنية
35_ مدير عام للاتصالات قطاع التشغيل والتححكم
36_ مدير عام للأجهزة الفنيه المعاونه بقطاع التشغيل
37_ مدير عام لمحطه المحولات جنوب البحر الأحمر
38_ مدير عام لمحطات محولات العاشر بقطاع شبكات الشرقية
سادسا- وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى
39_ رئيس قطاع شبكات الجيزة وبني سويف والفيوم
40_ مدير عام للشئون الإدارية والافراد ومقرها المنيا
41_ مدير عام للوقاية والاختبارات لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد
42_ مدير عام لمحطات محولات القاهرة
43_ مدير عام للحسابات بقطاع التشغيل بسمالوط
سابعا- وظائف منطقة كهرباء مصر العليا
44_ رئيس قطاع الوقاية والاختبارات بالمنطقة بأسوان
45_ رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية
46_ مدير عام للشئون المالية والتجارية بأسوان
47_ مدير عام للاتصالات بقطاع التشغيل والتحكم
48_ مدير عام لمحطات محولات أسوان.
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