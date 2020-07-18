تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها «الكهرباء»

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة من الدرجة العالية - مدير عام، للعمل بالقطاعات التابعة لديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها وفقاً لأخبار اليوم .

وأضافة أخبار اليوم أنه يتم الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة والوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة:

أولا وظائف الديوان العام

1- رئيس قطاع الجودة

2- رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى

3- رئيس قطاع التخطيط المالى

4 - مدير عام الإدارة العامة للزيوت بقطاع الكيمائية بقطاع التشغيل

5 - مدير عام الإدارة العامة لنظم التحكم بقطاع التشغيل

6 - مدير عام الإدارة العامة لتصميمات محطات محولات بقطاعات الدراسات

7- مدير عام الإدارة العامة للمعامل المركزية لإصلاح الكروت بقطاع الاتصالات

8 - مدير عام الإدارة العامة للأجهزة الفنية المعاونة بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية

9- مدير عام الإدارة العامة لنظم تشغيل الشبكة القومية بقطاعات التشغيل

10 - مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية



ثانيا وظائف منطقة كهرباء القاهرة

11- رئيس قطاع المشروعات

12_ مدير عام الخطوط والكابلات

13_ مدير عام الحسابات

14_ مدير عام الخطوط الجهد العالي شمال

15_ مدير عام الوقاية والاختبارات

16_مدير عام للوقاية والاختبارات جنوب

17_مدير عام للسلامة والصحة المهنية

18_مدير عام للمحطات المحولات شمال.

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ثالثا _ وظائف منطقة كهرباء الإسكندرية غرب الدلتا

19- رئيس قطاع الوقايع والاختبارات والقياس غزب الدليتا

20_ رئيس قطاع مشروعات غرب الدلتا

21_ مدير عام لنظم التشغيل والأجهزة الفنية بالإسكندرية

22 _ مدير عام للوقاية الاختبارات لمحطات محولات غرب الإسكندرية والساحل الشمالي

23_ مدير عام لتطوير ومراقبة الجوده غرب الدلتا

24_ مدير عام للخطوط والكابلات غرب البحيرة

25_ مدير عام لمحطات محولات غرب الإسكندرية

26_ مدير عام لمحطات محولات السادات - التحرير بدر بقطاع شبكات غرب الدلتا.



رابعا - وظائف منطقة كهرباء الدلتا

27_ مدير عام لخطوط وكابلات القطاع الشمالي

28_ مدير عام للسلامة والصحه المهنية

29_ مدير عام لمحطات محولات الدقهلية



خامسا - وظائف منطقة كهرباء القناة

30_ رئيس قطاع شبكات غرب القناة

31 _ رئيس قطاع مشروعات غرب القناة والبحر الأحمر

32_ رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات

33_ رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات والقناة

34_ مدير عام للسلامة والصحة المهنية

35_ مدير عام للاتصالات قطاع التشغيل والتححكم

36_ مدير عام للأجهزة الفنيه المعاونه بقطاع التشغيل

37_ مدير عام لمحطه المحولات جنوب البحر الأحمر

38_ مدير عام لمحطات محولات العاشر بقطاع شبكات الشرقية



سادسا- وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

39_ رئيس قطاع شبكات الجيزة وبني سويف والفيوم

40_ مدير عام للشئون الإدارية والافراد ومقرها المنيا

41_ مدير عام للوقاية والاختبارات لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد

42_ مدير عام لمحطات محولات القاهرة

43_ مدير عام للحسابات بقطاع التشغيل بسمالوط



سابعا- وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

44_ رئيس قطاع الوقاية والاختبارات بالمنطقة بأسوان

45_ رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

46_ مدير عام للشئون المالية والتجارية بأسوان

47_ مدير عام للاتصالات بقطاع التشغيل والتحكم

48_ مدير عام لمحطات محولات أسوان.