تأكد إصابة أطر بمركز للتكوين المهني ومستخدمين بمطعم شهير في طنجة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، بطنجة، إصابة 32 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بينهم أطر بمركز للتكوين المهني، ومستخدمين في مطعم لإعداد الوجبات الخفيفة يحمل علامة تجارية شهيرة.

وتشير مصادر “اليوم 24” أن الإصابات الجديدة تتراوح أعمارها بين 27 و54 عاما، موزعة على 4 من أطر التكوين المهني، وحالتين من مطعم لإعداد الوجبات الخفيفة، و13 حالة من بؤرة صناعية واحدة، فيما باقي الحالات سجلت في بؤر مهنية وصناعية متفرقة.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المصابين يقطنون في مناطق الجيراري بني مكادة، ومرس الخير، وبوخالف، والمغوغة، السواني، طنجة المدينة، اجزناية.