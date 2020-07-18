ترامب: لن أفرض على الأميركيين ارتداء الكمامات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم الناس بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة أجرتها معه محطة "فوكس نيوز" الأميركية.

وسئل ترامب خلال المقابلة التي سيتم بثها يوم الأحد عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر بهذا الشأن، فرد قائلا "لا، أريد أن يكون للناس قدرا من الحرية، ولا أؤمن بذلك".

وأشار ترامب في حديثه إلى تصريحات سبق أن أدلى بها مستشارون في المجال الصحي، أكدوا خلالها أنه لا حاجة إلى فرض مسألة الكمامات لمواجهة تفشي الفيروس.

ولما ذكره المذيع بأن المرﻛﺰ الأميركي لمكاﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، سبق وأن قال أن ارتداء الجميع للكمامات بين 4 إلى 6 أسابيع قد يساعد في السيطرة على الفيروس، قال ترامب "لا أتفق مع هذا الطرح". ولفت ترامب إلى أن ارتداء الكمامات قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

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واحتدم الجدل بين الأميركيين المنقسمين بشأن الأوامر والقرارات المتعلقة بفرض استخدام الكمامات وإعادة فتح المدارس يوم أمس، الجمعة، مع تباين الاستراتيجيات التي اختارتها الولايات والمحليات في مواجهة الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي ولاية جورجيا، رفع حاكمها برايان كيمب دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أتلانتا لمنعها من فرض الكمامات.

وفي ظل هذا التباين في السياسات، سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا عالميا يزيد عن 77000 إصابة جديدة الخميس، فيما يرفع العدد الإجمالي لأكثر من 3.5 مليون، بينها ما يقرب من 140000 وفاة.

وفي خضم كل هذا، يطالب دونالد ترامب بعودة الحياة إلى طبيعتها، مشددا على أهمية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد ويرفض في بعض الأحيان نصائح مستشاري الصحة العامة.