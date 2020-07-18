الجليل: إصابة شاب بجراح خطيرة بعد طعنه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، صباح اليوم، السبت، بجراح خطيرة إثر طعنه. وقال مشفى "نهاريا" الذي نقل إليه الشاب إنه يبلغ من العمر 28 عامًا، وإنّ نقل إلى غرفة العمليّات بعد إعطائه العلاجات الأوليّة. وأضاف المشفى أن جراح الشاب خطيرة، وأنه يخضع لأجهزة التنفس الصناعي. وعلم أن الشاب من إحدى قرى الجليل.

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