الضفة الغربية: وفاة رجل بكورونا وفرض الإغلاق التام على كفردان بجنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي رجل (64 عامًا) من بلدة بيت كاحل بالخليل جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، اليوم، السبت.

ويرتفع بهذا عدد الوفيات الكلي في الضفة الغربية والقدس وغزّة إلى 57 وفاة.

وأعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، فجر اليوم السبت، إغلاق بلدة كفردان غرب جنين لمدة خمسة أيام، اعتبارا من صباح اليوم، وحتى الخميس المقبل، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة إلى 17 إصابة.

وأضاف الرجوب، في بيان صحافي، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي، لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة.

وطالب الأهالي بضرورة الالتزام التام، ليتم تجاوز هذه المرحلة.

وتخضع الضفّة الغربيّة حتى السادسة من صباح غدٍ، الأحد، إلى إغلاق تام إثر الازدياد الكبير في حالات كورونا.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، لافتا إلى أن الحركة ستُمنع نهائيا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة.

وأضاف أنه سيُسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد، كما سيُسمح لمركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات بالتنقل والعمل، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحافيّة.

وأكد أن الحركة ستُمنع بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.

وتابع: "دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".

وأوضح أن هذا الإغلاق، يأتي لفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر بعد انتهاء مدة الـ14 يوم، ومن ثم سيتم تقييم الحالة الوبائية والإعلان عن إجراءات جديدة يوم الأحد القادم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع يسهم في منع أي تجمعات أو مناسبات، وبالتالي الحد من الاختلاط الذي يؤدي إلى نقل العدوى.

ودعا إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس، مؤكدا أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.