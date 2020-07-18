الأمم المتحدة تعلن إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها

السبت 18 يوليه 2020

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها بـ10.3 مليار دولار.



وتأتي هذه الخطوة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتغطية الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق في أكثر من 60 دولة تضررت بشدة من وباء كورونا وتعاني بالفعل من تأثير النزاعات وتغير المناخ والازمات الاقتصادية.

وقالت إليزبيث بيريز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج يلعب دوراً رئيسياً ضمن هذه الخطة التي تعد أكثر استجابة إنسانية منسقة من قبل المجتمع الإنساني العالمي لمواجهة تداعيات الفيروس المدمر.

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وأضاف بيريز في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف أن تكلفة استجابة البرنامج الأممي ضمن خطة الأمم المتحدة ولمواجهة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم بسبب آثار الوباء تصل إلى نحو 4.9 مليار دولار مع تخصيص 500 مليون دولار إضافية لمنع تفشي المجاعة في البلدان الأكثر عرضة للخطر.

وأظهر تقرير تحليلي للإنذار المبكر للنقاط الساخنة لانعدام الأمن الغذائي الحاد والتي جمعها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة وصدر الجمعة أن سكان حوالي 25 دولة من المتوقع أن يواجهوا مستويات مدمرة من الجوع في الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن أكبر تركيز للمحتاجين هو في أفريقيا.