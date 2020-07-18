شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخا قبليا في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 داهمت مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء الجمعة 17 يوليو 2020م، منزل شيخ قبلي، بعاصمة محافظة الجوف، (شمال شرق اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي مليشيا الحوثي برفقة "الزينبيات" اقتحموا، منزل الشيخ القبلي "يحيى حزام الهمداني"، بمديرية الحزم، عاصمة المحافظة. Advertisements ولفتت المصادر ان المليشيات قامت بالعبث بمحتويات المنزل واثارت حالة من الفزع والخوف بين النساء والأطفال بداخله. وارجعت المصادر هذا الاقتحام الحوثي لمنزل الشيخ يحيى حزام بعد رفضه مع عدد من مشايخ القبائل في المحافظة التجاوب مع الدعوات الحوثية تحت مسمى "النكف القبلي" لحشد المواطنين والقبائل إلى صفوف مقاتليها في الجبهات.

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