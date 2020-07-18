شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا السبت، 18/تموز/2020.

Advertisements وقالت الهيئة في نشرتها: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية،نجران والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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