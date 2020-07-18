شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسجل مليون إصابة بـ"كورونا" في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

ذكر إحصاء لرويترز، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة فيما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة فى 4 أيام.

وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا فى الصين فى أوائل يناير واستغرق الوصول إلى مليون حالة ثلاثة أشهر. وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة،والتى سجلت فى 13 يوليو ، إلى 14 مليون حالة خلال أربعة أيام فقط.

وما زالت الولايات المتحدة التى توجد بها أكثر من 3.6 مليون حالة إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة فى أولى موجاتها من الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا عالميا لحالات الإصابة اليومية تجاوز 77 ألف حالة إصابة جديدة يوم الخميس فى حين سجلت السويد 77281 حالة فى المجمل منذ بدء الجائحة.

وعلى الرغم من ارتفاع الحالات يتزايد خلاف فى الولايات المتحدة بشأن استخدام الكمامات لإبطاء انتشار الفيروس وهو إجراء وقائى اتخذته بشكل روتينى دول أخرى كثيرة.