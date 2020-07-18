شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية شهرا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الطيران المدنى فى بنما، إنها ستمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية شهرا آخر بسبب أزمة فيروس كورونا. وأضافت الهيئة فى بيان أن هذا التعليق الإضافى يبدأ فى 22 يوليو، وسجلت بنما فى المجمل حتى يوم الجمعة 51408 حالات إصابة بفيروس كورونا و1038 حالة وفاة.

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