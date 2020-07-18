فلسطين تعتذر عن مواجهة أسود الرافدين ودياً

وتلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بريداً الكترونياً من الاتحاد الفلسطيني، يبلغه باعتذاره عن خوض المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر أيلول المقبل.

ومن المؤمل أن تسعى الهيئة التطبيعية إلى تأمين مباراة ودية بدلاً من مواجهة فلسطين، حيث سيواجه أسود الرافدين منتخب عُمان في مسقط في الثالث من شهر أيلول المقبل، فيما سيلاقي منتخب سوريا في أربيل في الثامن من الشهر ذاته.



تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاسيوي حدد منتصف شهر تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاق التصفيات المزدوجة.