الرافدين يعلن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين

أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف أوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الأموال".



وأضاف المكتب، أن "المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الأموال والمستحقات الأخرى مع اتخاذ أساليب الوقاية الصحية".



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