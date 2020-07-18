أحدث إحصائية لضحايا كورونا في العالم

أفاد إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكنز"، بأن حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 14 مليوناً.
ووفقاً لأرقام وبيانات الجامعة، توفي من جراء فايروس كورونا 600 ألف و665 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 14037021 في مختلف دول ومناطق العالم. وتعافي من الفيروس 7818409 شخصا، بحسب "سبوتنك".
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت، في الحادي عشر من آذار الماضي، فايروس كورونا وباءً عالمياً.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت، في الحادي عشر من آذار الماضي، فايروس كورونا وباءً عالمياً.
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