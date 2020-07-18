وفاة النائب جون لويس "مناضل" الحقوق المدنية بأمريكا

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/18 08:36 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مجلس النواب الأمريكي، السبت، وفاة جون لويس الناشط الذي يدعو إلى اللاعنف والمدافع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ورفيق درب مارتن لوثر كينغ، عن عمر يناهز ثمانين عاما.
وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في بيان إن "أمريكا تنعي اليوم أحد أكبر أبطال التاريخ الأمريكي"، جون لويس الذس كان يعاني من سرطان في البنكرياس والنائب لعقود.
وشارك لويس في مسيرات الاحتجاج في ولاية ألاباما عام 1965 للمطالبة بحق التصويت للسود، وشكلت تلك المسيرات علامة فارقة في حركة الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
وخلال واحدة من هذه المسيرات، تعرض المحتجون لهجوم من الشرطة المحلية وأصيب لويس بكسر في الجمجمة.
ومُنح لويس العديد من الدرجات الفخرية، وهو حاصل على عدد من الجوائز من المؤسسات الوطنية والدولية المشهورة، بما فيها أعلى وسام شرف مدني في الولايات المتحدة، ووسام الحرية الرئاسي.
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