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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكساس الأمريكية تتخطى الـ 300 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تخطت ولاية تكساس الأمريكي حاجز الـ 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم الجمعة.
وتنضم تكساس بذلك إلى كل من كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك، التي سبق أن سجلت أعدادا مماثلة، حسب شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.
جاء ذلك بعد أن سجلت الولاية 14 ألفا و780 إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد، كما سجلت 149 وفاة، وفقا لإحصاء (إن بي سي نيوز).
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