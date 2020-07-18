مساعدات الإمارات استفاد منها نحو مليون من العاملين في المجال الطبي حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

منذ بداية أزمة «كورونا»، ودولة الإمارات تقدم نموذجاً تاريخياً في المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الدول الأخرى التي تعاني من جائحة كورونا.



وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

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ووجه ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للإمارات قائلاً: «شكراً للصديق العزيز محمد بن زايد.. إن دولة الإمارات العربية تواصل التقدم في مكافحة فيروس COVID-19 والجوع في جميع أنحاء العالم».

ما تقدمه دولة الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا.

وقدمت دولة الإمارات، أكثر من 1087 طنا من المساعدات لأكثر من 73 دولة، استفاد منها نحو مليون من العاملين في المجال الطبي.