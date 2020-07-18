تركيا تفتح جبهة عسكرية جديدة

أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية استعدادها تقديم الدعم العسكري لأذربيجان، خلال زيارة قام بها نائب وزير الدفاع الأذري إلى أنقرة وفقاً لسكاي نيوز.

اشتباكات حدودية

واستؤنفت المواجهات على الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ما أعلنت وزارتا الدفاع في البلدين.

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وقالت الوزارتان في بيانين منفصلين إن "معارك تجري" على الحدود الشمالية بين البلدين، وأكدت كل من باكو ويريفان أنها تصدت لهجوم شنه الطرف الآخر.

العقلية العثمانية

يبدو أن النوايا التركية تجاه تأجيج الصراع بين أرمينيا واذربيجان كانت مبيته حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أرمينيا، مشيرا إلى أنه لن يتردد في الوقوف ضد أي هجوم على أذربيجان بحسب سكاي نيوز.

موقف أنقرة تجاه يريفان فسره كثيرون على أنه يعود لما وصفوه بـ"العقلية العثمانية" التي تتحرك بموجبها تركيا في الوقت الراهن على الخريطة الدولية.