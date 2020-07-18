شكرا لقرائتكم خبر عن آليات قبول ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية المختلفة لدمجهم فى المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المنظومة التعليمية، وفيما يلى نستعرض أنواع الإعاقات وكيفية تحديدها وكيفية دمجهم فى المنظومة التعليمية.

وفقا للائحة التنفيذية تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها فى كافة المراحل التعليمية المختلفة، وذلك وفقا للقواعد والشروط الآتية:

يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (كف البصر – ضعف البصر).

قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وفقا للآتى :

يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية .

يتم قبول حالات الشلل الدماغي .

قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وفقا للآتي :

يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 65 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي .

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يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى بالعام الدراسي 2023 - 2024 .

يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 52 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي اعتبارا من العام الدراسي 2026 – 2027 .

تتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التى تندرج تحت الاعاقة الذهنية البسيطة وفقا لدرجة الذكاء وتنطبق عليها الشروط السابقة .

يكون قبول الطلاب من الفئات التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقا للاتي :

بطيئو التعلم هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين ( 70 – 84 ) على مقياس ستانفورد.

إعاقات اضطراب طيف التوحد و التى يصدر بشأنها تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

صعوبات التعلم بأنواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزي والتي يصدر بشأنها تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.