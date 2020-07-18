إصابات كورونا في العالم تتجاوز 14 مليون حالة.. والوفيات تتخطى 600 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 14 مليون شخص، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 600 ألف شخص، حسب أحدث حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.
وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول من حيث عدد الإصابات.
وتخطت الهند يوم الجمعة حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات الإصابة في البرازيل المليوني إصابة، بينها 76 ألف وفاة يوم الخميس.
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