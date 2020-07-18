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بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في الانتخابات

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمنافس الانتخابي المحتمل للرئيس دونالد ترامب، ليل الجمعة/السبت، إنه يتلقى معلومات استخباراتية حاليا تفيد بمحاولات نشطة من جانب روسيا والصين لإثارة الشكوك في النظام الانتخابي الأمريكي.

وأضاف بايدن: "لا يزال الروس ينخرطون في محاولة نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية"، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وتابع: "تنخرط الصين وغيرها كذلك في أنشطة هدفها نزع الثقة في النتيجة".

وحذر بايدن في الماضي من التدخل الروسي ، ولكن ربما يعد هذا التحذير الأكثر صراحة لنائب الرئيس السابق حتى الآن بشأن احتمال إعادة سيناريو انتخابات عام 2016، حسب الصحيفة.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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